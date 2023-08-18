Цифровые услуги «Ростелекома» стали доступны еще в трех селах Томской области

18 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» построил 15,5 километров волоконно-оптических линий связи в Колпашеском районе. Около 800 домохозяйств в селах Новогорное, Пасека и Инкино получили возможность подключить интернет на скорости до 200 Мбит/сек.

Ранее селяне пользовались интернетом по медным линиям на скорости до 8 Мбит/сек, в результате прокладки оптоволокна загружать файлы из Сети и работать с онлайн-сервисами можно в 25 раз быстрее.

«Ростелеком» строит оптику по технологии пассивных оптических сетей, которые заводятся напрямую в дом абонента. Такая технология позволяет пользователю получать сразу несколько цифровых услуг по одному кабелю — «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» и «Видеонаблюдение».

На базе широкополосного доступа в интернет провайдер предоставляет цифровое телевидение, в котором абонент может ставить на паузу телепередачи или смотреть архив видеоконтента. В распоряжении клиента компании большое количество телеканалов, фильмов, сериалов, аудиокниг и онлайн-игр.

Для жителей данных населенных пунктов действует акция «Технология выгоды +. Навсегда». При подключении новых абонентов к пакету, в который входит домашний интернет, интерактивное ТВ и видеосервис Wink, а также мобильная связь, «Ростелеком» фиксирует цену тарифа. Управлять услугами можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении оператора. Сервисная поддержка осуществляется в рамках одного звонка на горячую линию или в онлайн-чате.

«Я знаю, что многих томичей волнует наличие качественной связи в области, и мы стараемся не сбавлять темпов строительства. До конца года оптика придет еще более чем в десять сел, в том числе масштабные работы сейчас идут в Парабели», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Подробную информацию о тарифных планах и подключении услуг можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

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