Ботаникум. На кого похожа неккера?

26 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как редкие растения попадают в Красную Книгу Томской области и как могут исчезнуть из нее, где узнать о местах их произрастания и что важно делать для спасения флоры региона?



Партнер проекта — компания «Газпромнефть-Восток», работающая в сибирской тайге. Вместе с ней мы исследуем лесные просторы и узнаем у специалистов интересные факты о редкой флоре в спецпроекте «Ботаникум» на Томском Обзоре.

Увидев краснокнижную неккеру, многие из нас воскликнули бы: «Какой пушистый мох!».

Neckera pennata Hedw — именно так называются по латыни эти микроскопические зеленые побеги — эпифит, она постоянно произрастает не на земле, а на другом растении. В Красной Книге не так много много мохообразных растений. Но почему?

«Красную Книгу нельзя сделать совсем большой. Если мы включим все редкие виды, то у нас будет огромный список. Особенно в том, что касается мха. Подтвердить его видовую принадлежность может только специалист под микроскопом. С неккерой же все проще — она похожа на зеленого барашка с подушечками вокруг, каждый листик смят гармошкой. Это видно глазами — очень характерные признаки, которые позволяют легко узнать вид. Поэтому неккера есть почти во всех Красных Книгах», — объясняет Наталья Чернова из Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН.

В регионе, где ведется нефтедобыча, важно не только сохранять редкие растения, но и заниматься рекультивацией земель, связанных с промышленностью. «Газпромнефть-Восток» вместе с «Облкомприродой» провели конкурс на лучшее решение в области «зеленых» технологий. Победитель, студент Томского политехнического техникума Владимир Оселедько, предложил использовать буровые отходы для восстановления земель на объектах предприятий нефтегазовой отрасли.

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