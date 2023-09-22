Ботаникум. Исчез ли касатик с Черталы

22 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как редкие растения попадают в Красную Книгу Томской области и как могут исчезнуть из нее, где узнать о местах их произрастания и что важно делать для спасения флоры региона?



Партнер проекта — компания «Газпромнефть-Восток», работающая в сибирской тайге. Вместе с ней мы исследуем лесные просторы и узнаем у специалистов интересные факты о редкой флоре в спецпроекте «Ботаникум» на Томском Обзоре.

Знакомый многим ирис имеет особый вид — Iris sibirica, «касатик сибирский».

Алексей Прокопьев, старший научный сотрудник лаборатории редких растений Сибирского ботанического сада ТГУ, рассказывает, что нахождение касатика в Красной Книге Томской области, как исчезающего вида, сегодня под вопросом. А все потому, что этот красавчик с нежно-синими цветками, однажды найденный на реке Чертале в Каргасокском районе, мог исчезнуть совсем.

Как можно спасти редкий вид от исчезновения? Алексей объясняет: «Ну, во-первых, на законодательном уровне: когда определено, что нельзя рвать букеты из редких растений, выкапывать и изымать их из природы. Но один из основных инструментов — создание особо охраняемых природных территорий. Тогда спасение редких видов будет происходить эффективнее, а специальные люди будут следить за растениями и исследовать их на этой территории. И в-третьих, нужно рассказывать об исчезающих представителях флоры. Очень важна популяризация этого вопроса, чтобы люди знали редкие растения и тот факт, что их нужно охранять».

Популяризаторские «зеленые» проекты регулярно запускаются в Томске. Один из них — уголок природы — появился во дворе томской прогимназии «Кристина». Там были высажены кустарники и растения из числа типичных представителей флоры региона. Рядом с каждым установлена табличка с названием и описанием. В создании мини-ботсада участвовали волонтеры «Газпромнефть-Востока», школьники и преподаватели прогимназии, а также представители «Облкомприроды» и добровольного движения «Общий дом». Проект был реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

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