Ученые ТГУ обнаружили «кровавый» ледник в Горном Алтае

8 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТГУ

Ученые Томского государственного университета в ходе недавней экспедиции по Горному Алтаю обнаружили на леднике Водопадный массовое цветение водорослей, которые окрашивают его в розовый, почти «кровавый», цвет. По мнению гляциологов, это явление может привести к ускорению таяния ледника, так как из-за цветения снижается отражающая способность его поверхности, сообщает пресс-служба вуза.

— Мы наблюдаем скопление красных водорослей на ледниках каждый год, однако такого массового явления не было на протяжении последних более 10 лет, — рассказывает руководитель экспедиции, заведующий лабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александр Ерофеев. — Скорее всего, это хламидомонада снежная (лат. Chlamydomonas nivalis) — одноклеточные зеленые водоросли, способные существовать при низких температурах. В таком случае они выделяют красный пигмент, что позволяет им выживать. Именно из-за этого снег приобретает красный, почти кровавый цвет. Чтобы точно идентифицировать водоросли, мы отдали их в Биологический институт ТГУ.

Видео «цветущего» ледника TomskUniversity — YouTube

По его словам, что именно привело к массовому цветению водорослей на леднике Водопадный, ученым предстоит выяснить. Предположительно, причина кроется в большом количестве снега, выпавшем в горах Алтая этой зимой и оставшемся до периода цветения водорослей:

— По нашим данным, в высокогорье Алтая эта зима была самой снежной за последние 30 лет. До самого июля большое количество снега на ледниках не стаяло. По всей видимости, этот вид красных водорослей интенсивно развивается в снежном остатке и в условиях его нагревания до 0 °С в дневное время, — говорит Александр Ерофеев.

Руководитель экспедиции Александр Ерофеев Фото: пресс-служба ТГУ

Также ученые отмечают, что изменение цвета льда очень опасно для ледника, так как приводит к снижению его отражающей способности (альбедо), которая защищает поверхность от избыточного нагревания. По разным оценкам уменьшение альбедо может достигать 13-17%.

В свою очередь снижение альбедо может ускорить процесс таяния одного из ледников группы Актру, к которой принадлежит ледник Водопадный. Так, в результате совместных наблюдений, проводимых ГГФ с Институтом географии РАН, было установлено, что ледник Левый Актру уже демонстрирует быструю потерю льда — за 60 лет его масса изменилась на более, чем 25%.

Добавляется, что таяние ледников является одним из главных индикаторов глобального изменения климата и окружающей среды. В ТГУ их изучение проводится в рамках стратпроекта «Глобальное изменение Земли: климат, экология, качество жизни», реализуемого при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030».

Посмотреть научную базу исследования и ледники горной системы Актру можно в 3D-туре, созданном Управлением информационной политики ТГУ совместно с учеными ГГФ и БИ ТГУ.

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