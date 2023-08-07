Осенью в Томске пройдет фестиваль искусства и чтения «ТОМ»

7 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В начале осени, с 8 по 10 сентября, в Томске состоится фестиваль искусства и чтения «ТОМ». В течение трех дней томичей и гостей города ждет расширенная программа с дискуссиями и круглыми столами при участии книгоиздателей и деятелей искусства, а также презентации новых книг, встречи с авторами и лекции.

Мероприятие пройдет в Университетской роще в рамках празднования 10-летия Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина и 145-летия Томского университета. Как сообщают организаторы, для всех желающих в дни фестиваля будут работать три площадки: дискуссионно-образовательная, ярмарочная и семейная.

«В этом году фестиваль пройдет в рамках празднования 145-летия Томского университета и 10-летия Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина — нашего партнера, с которым мы реализуем ряд проектов: форум „Версии будущего. Диалог художников и учёных“, Дни ТГУ в Пушкинском музее, создание артрезиденции, художественное осмысление Васюганских болот и др. Эксперты обсудят, как книжные фестивали влияют на развитие городов, какова специфика регионального книгоиздательства. Отдельно будет презентован Центр исследования чтения ТГУ, где филологи, психологи, историки изучают, как человек воспринимает тексты в современном цифровом мире. А исследователи больших данных расскажут, какие ценности сейчас актуальны для россиян», — рассказывает проректор ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер.

Также в дискуссионной программе выступят директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачёва, проректор по информационной политике ТГУ Юлия Эмер, основатель Московской международной книжной ярмарки «Non/fiction» Василий Бычков. Своим опытом проведения мероприятий поделиться и Михаил Фаустов, организатор книжных фестивалей в Благовещенске, Архангельске, Владимире и чемпионатов по чтению вслух «Открой рот».

В большой книжной ярмарке в Университетской роще примут участие порядка 20 ведущих российских издательств. Среди них, например, Ad marginem, «Арка», «КомпасГид», «Новое литературное обозрение» и «Самокат». Гости смогут увидеть их новые и наиболее востребованные издания, а также посетить презентации научно-исследовательских, кураторских и издательских проектов с открытыми дискуссиями при участии писателей, ученых и сотрудников Пушкинского музея.

Для семей с детьми на фестивале организуют мастер-классы по книжной иллюстрации и каллиграфии, покажут спектакли и устроят чтение репринтных изданий детских книг, выпущенных партнером ГМИИ им. А.С. Пушкина — Транспортной группой FESCO. Эти события, объединенные темой книги, заинтересуют как детей младшего возраста, так и подростков.

Отдельной точкой притяжения станет павильон Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина, где откроется проект, посвященный его 10-летию:

«Специально к юбилею филиала мы создадим инсталляцию для проекта „Художники все помнят“. Здесь можно будет узнать о самых интересных выставках, состоявшихся в Томске за прошедшее десятилетие», — отмечает руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева.

В рамках фестиваля также пройдет Science Slam ТГУ, где молодые ученые расскажут о своих исследованиях в области чтения. Главным призом слэма станут боксерские перчатки. А 9 сентября для гостей фестиваля будет организован концерт творческих коллективов ТГУ.

Подробная информация о мероприятии будет публиковаться на сайте фестиваля, а также в социальных сетях ТГУ и Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

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