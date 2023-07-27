Томские врачи извлекли из кишечника годовалого ребёнка 5 магнитов

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2023 // Фото: Область здоровья

Хирурги томской Больницы скорой медицинский помощи №2 спасли жизнь годовалого мальчика, который проглотил пять мелких магнитов из игрушки-конструктора. Об этом сообщается в телеграм-канале «Область здоровья».

Мальчик поступил в БСМП №2 в июле. В ходе обследований врачи обнаружили в кишечнике ребенка магнитные шарики. Медики диагностировали перфорацию — сквозное повреждение стенки кишечника, при котором содержимое органа попадает в брюшную полость.

«У ребёнка было шесть дырок в кишечнике — такая степень повреждения органа равносильна прямому выстрелу дробью в область живота. Хирурги экстренно прооперировали малыша, извлекли магниты и ушили перфорации», — отметил главный врач БСМП №2 Андрей Караваев.

Содержимое кишечника, попавшее внутрь брюшной полости, вызвало у ребёнка перитонит — острое воспаление. Мальчику предстоит длительное лечение и восстановление. Врач добавил, что подобные случаи распространены в России.

«Хотел бы ещё раз обратить внимание родителей, что магнитный конструктор и другие игрушки с мелкими деталями имеют возрастное ограничение. Годовалые малыши находятся в той стадии развития, когда всё тянут в рот — это для них нормально. Но ненормально давать им или держать в лёгкой доступности подобные игрушки. Это может привести к серьёзной травме и смертельной опасности!», — подчеркнул Андрей Караваев.

Он напомнил, что дисковидные батарейки и «саморастущие» от влаги игрушки также опасны для детей. При проглатывании ребенком батарейки, в месте стояния инородного тела образуется зона электорхимического ожога, вплоть до полной перфорации. «Саморастущие» игрушки в желудке разбухают в 5-10 раз. Извлечь их возможно только с помощью операции.

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