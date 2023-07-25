Газпромбанк и ГК «Гранит» создали СП для строительства кампуса в Томске

25 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Газпромбанк и ГК «Гранит» зарегистрировали совместное ООО «Национальная инфраструктура», причем 75% долей в новой компании получил «Гранит», оставшиеся 25% — ООО «Инфраструктура ГЧП» (через ряд юрлиц принадлежит Газпромбанку), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ЕГРЮЛ.

«Национальная инфраструктура» зарегистрирована в Москве 21 июля. Компанию возглавил Евгений Плетнев, также руководящий другой структурой «Гранита».

Сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2023 стороны подписали соглашение о намерении создать СП для реализации инфраструктурных проектов, в том числе создания межвузовского кампуса в Томске.

При этом в 2021 году Газпромбанк и ГК «Гранит» уже создали СП — ООО «Томский студенческий кампус», которое выступило с частной концессионной инициативой по созданию и эксплуатации кампуса. Новое ООО будет выступать подрядчиком.

Также сообщалось, что в 2019 году о создании студенческого кампуса в Томске договорились бывший на тот момент губернатором региона Сергей Жвачкин, глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков и глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов.

По последним данным, в многофункциональном студенческом кампусе площадью 191 тыс. кв. метров смогут разместиться 6 тыс. человек. Помимо общежитий в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и центры исследований и разработок крупных промышленных компаний. Построить объект предполагается на утвержденной площадке в поселке Заварзино-Радиостанция на восточной окраине Томска в непосредственной близости от ОЭЗ «Томск».

Сроки заключения концессионного соглашения несколько раз переносились. Согласно поручению губернатора региона Владимира Мазура, это будет сделано в сентябре. Также утвержден срок окончания строительства кампуса — третий квартал 2027 года. Предельная стоимость строительства составит 41,66 млрд рублей.

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