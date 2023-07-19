Сегодня в центре Томска загорелся тягач с прицепом

19 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 19 июля, на пересечении пр. Ленина и пер. 1905 года загорелся грузовик DAF с фургоном для перевозки скота. В этот момент внутри находилась 31 корова, передает пресс-служба ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 13.02. Очаг находился в отсеке для сена. Возгорание ликвидировали в 13.16. Все коровы живы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

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