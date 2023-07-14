В Томске впервые пройдет IT-конференция «Импульс Т1»

В понедельник, 31 июля, в Томске пройдет первая открытая IT-конференция «Импульс Т1». Её участники вместе с экспертами обсудят возможности вернуть инженерной школе прежнее значение и помогут сформировать профессиональное сообщество.

Как уточняют организаторы, конференция будет проходить в нескольких регионах страны. Ранее подобные мероприятия, организованные холдингом T1, проводились в закрытом формате, но теперь приглашаются студенты региональных вузов и просто заинтересованные в развитии технологий люди.

В Томске участники конференции обсудят, как возродить инженерную школу, привлечь молодежь в российские компании и помочь современным новаторам превратить идею в бизнес-проект, как готовить востребованные бизнесом кадры, как облегчить молодым специалистам вход в компанию, как сформировать дорожную карту развития технологий и взращивать стартапы внутри корпорации.

«В СССР были реализованы инженерные проекты, имеющие мировое значение — это космонавтика и авиастроение, ядерная энергетика. Сегодня инженерную эстафету принимает наша ИТ-индустрия, например, в области финтеха российские разработчики задают мировые стандарты. И тогда, и сейчас достижения были бы невозможны без наличия энтузиастов и талантов-технарей. Возрождение российской инженерной школы позволит ускорить разработку прикладку решений в различных секторах и повысит общестрановой потенциал», — отметил Антон Якимов, Заместитель генерального директора холдинга Т1 по технологическому развитию.

Томичи смогут поделиться собственными идеями, на конференции пройдет питчинг идей. Каждый выступающий получит оценку жюри, обратную связь экспертов, а победитель — возможность реализовать рационализаторское предложение. Для этого необходимо отправить заявку на почту stratinitiatives@inno.tech, заполнить шаблон и пройти предварительную защиту проекта.

В вечерней программе форума всех гостей ждут яркие выступления музыкальных кавер-групп.

Адрес проведения в Томске: МКЦ ТПУ, ул. Усова, 13б

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».