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Томичей приглашают принять участие в воркшопе по благоустройству Университетского озера

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В четверг, 20 июля, в пространстве коллективной работы «Точке кипения — Томск» пройдет воркшоп по соучаствующему проектированию Университетского озера. Приглашаются жители города, готовые предложить свои идеи по благоустройству озера, сообщает пресс-служба мэрии.

«Цель воркшопа выявить потребности и ожидания томичей, связанные с территорией озера. Понять, как посетители пространства привыкли проводить время на Университетском озере. Организаторам будут полезны любые идеи, предложения могут быть самые разные: от летнего кинотеатра до добавления вечнозеленых растений. Сама специфика территории, ее природный характер и университетская атмосфера тоже задает рамку для формата будущего благоустройства», — рассказала «Томскому обзору» организатор воркшопа Дарья Черникова.

Предполагается, что на территории Университетского озера могут появиться экотропы, освещение, безопасный доступ к воде, места отдыха. А еще здесь планируют продолжить обустройство родников.

Воркшоп по соучаствующему проектированию проведет НИ ТГУ и архитектурное бюро «ПРОСТОР» при поддержке мэрии Томска и Центра развития городской среды Томской области.

Мероприятие пройдет с 17.00 до 19.00 по адресу пр. Ленина, 26 «Точка кипения». Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

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