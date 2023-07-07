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Пожилая томичка за три месяца перевела мошенникам более 11 млн рублей

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Томичка стала жертвой мошенников и лишилась более 11,6 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в апреле 68-летней женщине позвонил неизвестный «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что мошенники от её имени подали заявки на получение кредитов. Позже с потерпевшей связались якобы представители Центрального банка, которые подтвердили данную информацию и порекомендовали все денежные средства перевести на «безопасные счета», что томичка и сделала.

За три месяца общения с мошенниками, пожилая женщина перевела на счета аферистов более 5,7 млн рублей личных сбережений, более 3,8 млн рублей кредитных средств, а также более миллиона рублей личных сбережений супруга. Еще полмиллиона женщина заняла у знакомых. В общей сложности потерпевшая выполнила 123 перевода на сумму более 11,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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