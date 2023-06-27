Томск вышел в финал конкурса «Культурная столица года»

27 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томск вошел в число восьми городов-финалистов первого конкурса «Культурная столица года». Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщил глава оргкомитета, депутат Госдумы РФ Николай Новичков.

Также в финал вышли Грозный, Калининград, Нижний-Новгород, Новосибирск, Самара, Чебоксары и Чита.

Конкурс, инициированный Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, стартовал в 2023 году. В нем принимают участие инициативные команды, представляющие административные центры субъектов Российской Федерации и городские округа с населением не менее 250 тысяч человек. Для обеспечения относительно равных конкурентных условий представители Москвы и Санкт-Петербурга принимают участие в проекте не как участники Конкурса, а как соорганизаторы и эксперты.

Участникам конкурса предстоит презентовать жизнедеятельность в своих городах в контексте широкого взгляда на их культурные ресурсы. Заявки принимались по нескольким направлениям, среди которых «Архивы и историко-культурное наследие», «Духовно-нравственные ценности», «Городская среда и урбанистика», «Инновации и креативные индустрии» и другие.

После изучения заявок финалистом предложат их доработать и подготовить презентации своих городов для торжественной церемонии, которая состоится в сентябре 2023 года. Там же будет объявлена команда победителей, представляющая «Культурную столицу 2024 года».

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