В Томске сузят одну полосу на подъезде к Коммунальному мосту из-за монтажа цветочного герба

25 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В понедельник утром, 26 июня, в Томске будет сужена одна полоса на подъезде к Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 9.00 до 23.00. В это время ООО «Зеленстрой» будет проводить монтаж цветочного герба на склоне.

Движение будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

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