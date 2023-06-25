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В Томске сузят одну полосу на подъезде к Коммунальному мосту из-за монтажа цветочного герба

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В понедельник утром, 26 июня, в Томске будет сужена одна полоса на подъезде к Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 9.00 до 23.00. В это время ООО «Зеленстрой» будет проводить монтаж цветочного герба на склоне.

Движение будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

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