Завтра в Томске ограничат движение из-за крестного хода, встречи «Плавучей поликлиники» и велопробега

23 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман, из архива издания

Завтра, 24 июня, в Томске пройдет ряд мероприятий, из-за которых на дорогах города будет ограничено или полностью перекрыто движение, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 7.00 до 23.00 на время празднования Дня молодежи будут перекрыты участки по улично-дорожной сети пл. Ново-Соборная, 2б от пр. Ленина до ул. Советская и на участке ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пл. Ново-Соборная, 2б.

С 8.00 до 11.30 будет перекрыт участок в районе здания пер. Кооперативный, 2 — там пройдет торжественная встреча теплохода «Илья Глазунов» в рамках проекта «Плавучая поликлиника».

С 6.30 до 19.30 в Томске перекроют проспект Развития от дома № 3 до дома № 27 на время проведения велогонки. В воскресенье, 25 июня, этот же участок будет перекрыт с 6.30 до 12.30.

Во время перекрытия изменят схему движения автобусы маршрутов № 5 и № 23. Так, автобусы № 5 будут ходить по укороченной схеме до остановки «Инженерный центр» и обратно. Автобус № 23 в сторону пос. Заварзино будет двигаться от остановки «Приборный завод» по маршруту до остановки «Инженерный центр», далее по схеме: ул. Кольцевая — ул. Кучина — ул. Академика Сахарова — ул. Тургенева — пос. Заварзино. В обратном направлении по такому же маршруту.

Еще одним поводом для ограничения движения в Томске станет «Велопробег-2023».

Так, с 10.00 до 13.00 движение будет перекрыто возле здания пр. Фрунзе, 9 от пр. Фрунзе до ул. Советская.

Затем с 13.00 до 14.30 будет организовано поэтапное ограничение движения на участках по маршруту проведения велопробега: пр. Фрунзе, 9 — ул. Советская — ул. Нахимова — ул. Ф. Лыткина — ул. 19 Гвардейской дивизии — Богашевский тракт — с. Богашево — д. Некрасово — СОК «Кедровый».

По мере прохождения колонны движение будет восстановлено.

Кроме того, в Томске до вечера воскресенья, 25 июня, будет перекрыт участок Комсомольского проспекта.

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