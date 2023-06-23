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Завтра в Томске ограничат движение из-за крестного хода, встречи «Плавучей поликлиники» и велопробега

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Завтра, 24 июня, в Томске пройдет ряд мероприятий, из-за которых на дорогах города будет ограничено или полностью перекрыто движение, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время перекрытия изменят схему движения автобусы маршрутов № 5 и № 23. Так, автобусы № 5 будут ходить по укороченной схеме до остановки «Инженерный центр» и обратно. Автобус № 23 в сторону пос. Заварзино будет двигаться от остановки «Приборный завод» по маршруту до остановки «Инженерный центр», далее по схеме: ул. Кольцевая — ул. Кучина — ул. Академика Сахарова — ул. Тургенева — пос. Заварзино. В обратном направлении по такому же маршруту.

Еще одним поводом для ограничения движения в Томске станет «Велопробег-2023».

По мере прохождения колонны движение будет восстановлено.

Кроме того, в Томске до вечера воскресенья, 25 июня, будет перекрыт участок Комсомольского проспекта.

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