Скончался известный томский поэт и писатель Сергей Заплавный

В минувшую среду, 21 июня, скончался Почетный гражданин Томска, известный писатель и поэт, член Совета старейшин города Сергей Заплавный.

Прощание с ним состоится завтра, 24 июня, с 14.30 до 15.30 Томской областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина на ул. К. Маркса, 14 (центральный вход).

Сергей Алексеевич Заплавный родился 12 мая 1942 года в Казахстанском Чимкенте в семье преподавателей. Среднюю школу закончил Усть-Каменогорске, затем окончил историко-филологический факультет Томского государственного университета. В студенческие годы работал грузчиком, учителем, ответственным секретарем многотиражной газеты ТГУ «За советскую науку». После армии работал литературным сотрудником Томской областной газеты «Красное знамя», редактором областной газеты «Молодой ленинец», старшим редактором Томского отделения Западно-Сибирского книжного издательства.

Первые стихи опубликованы в 1960 году. Перу Сергея Заплавного принадлежит более 20 поэтических и прозаических книг, изданных в Москве и Сибири. Значительная их часть посвящена Томску, его истории, его людям. Это повести «Земля с надеждой», «Рассказы о Томске», «Чистая работа», «Неистовый Ростислав», романы «Укрепи мою память», «Клятва Тояна», альбомы «В краю кедровом», «Томские просторы». Писатель подготовил множество статей и очерков о Томске для газеты «Советская культура», журналов «Вокруг света», «Смена», «Молодая гвардия», других изданий. Два года он вел на Томском телевидении цикл передач, посвященных «Сибирским Афинам».

Сергей Заплавный — лауреат нескольких литературных премий, член Петровской академии наук и искусств. Награжден несколькими медалями, в том числе Большой золотой медалью Союза исторических городов и регионов «За вклад в наследие народов России». В 2012 году был награжден Почетным знаком «За заслуги перед Городом Томском», Знаком отличия «За заслуги перед Томской областью». Член Совета старейшин города Томска с января 2005 года.

В 2018 году решением Думы Томска Сергей Заплавный стал «Почетным гражданином города Томска».

Коллектив «Томского Обзора» выражает соболезнование родным и близким Сергея Заплавного.

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