Проект мусоросортировочного комплекса в Томской области прошел экспертизу

19 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина, из архива издания

ООО «Томская региональная концессионная компания» (ТРКК) получило положительное заключение государственной строительной экспертизы на проект строительства мусоросортировочного комплекса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Проект КПО «Сибирь» получил положительное заключение государственной строительной экспертизы. (...) Генеральным подрядчиком выступает томское ООО «Торгово-строительная компания», — приводятся в сообщении слова гендиректора ТРКК Дмитрия Митасова.

По информации пресс-службы, компании необходимо 7 дней для получения разрешения на строительство. Участок под будущий комплекс уже подготовлен.

Как сообщалось, с инициативой о заключении концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса выступило ООО «Томская региональная концессионная компания».

Стоимость проекта — около 2 млрд рублей. При этом общая стоимость проекта не должна превышать 2,4 млрд рублей и будет уточняться по итогам прохождения госэкспертизы.

Предполагается, что мусоросортировочный комплекс мощностью до 250 тыс. тонн коммунальных отходов в год (на первых этапах он будет принимать коммунальные отходы жителей Томска, Томского района и Северска) будет расположен близ северной площадки промпарка «Томск» на территории ЗАТО Северск.

Строительство комплекса планируется завершить к ноябрю 2024 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Томская региональная концессионная компания» зарегистрировано в Северске 1 декабря 2022 года. Совладельцами компании через «АБФ Проект» являются местные бизнесмены Николай Чаринцев (33%), Александр Цымбалюк и Дмитрий Митасов (по 31%). Все они работают в сфере обработки и вывоза ТКО.

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