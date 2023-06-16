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Томичей приглашают на благотворительную выставку кошек в музейный сад

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В воскресенье, 18 июня, на площадке перед входом в Томский областной краеведческий музей пройдет благотворительная ярмарка-раздача животных. На мероприятии томичи смогут выбрать себе котят в возрасте от 2 до 5 месяцев, взрослых и породистых кошек.

Посетители ярмарки, организованной приютом «Мягкие лапки», смогут посмотреть музейную экспозицию «Природный мир Томской области, а на мастер-классе Марины Лоскутовой — научиться делать простые народные игрушки из ткани. Гостей ждет тематическая викторина и розыгрыш приза. На мероприятии с лекцией о важности стерилизации животных выступит руководитель благотворительного фонда «Ирма» Ирина Волкова. Все, взявшие питомца, смогут получить консультацию ветеринарного врача прямо на выставке.

Организаторы уточняют, что в рамках ярмарки будет работать гаражная распродажа, где можно будет купить вещи, аксессуары, картины и книги. Средства от продажи пойдут на корм и лекарства подопечным приюта. Все желающие также могут принести питание и подарки питомцам. Гости мероприятия получат купоны на скидку в зоомагазин.

«Так как пушистиков становится все больше и больше, будем очень рады лоткам, желательно новым. Подобранный питомец должен пройти двухнедельный карантин, в связи с этим, очень нуждаемся в клетках № 2, 3, 4, 5 для животных, переноски тоже нужны возить подопечных ветклинику», — говорится в сообщении.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева получат сертификаты на льготную стерилизацию.

«Томичи, приютившие животное, должны будут сделать фотоотчет из дома и сообщить о состоянии пушистика. Если он не приживется, то мы заберем его обратно», — отметила Лариса Прохорова.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 18.00 по адресу: пр. Ленина, 75, главный вход.

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