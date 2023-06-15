Томичей приглашают отметить летнее солнцестояние под шаманские бубны

15 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В среду, 21 июня, в томском Музее славянской мифологии пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню летнего солнцестояния. Гостей ждут тематические обряды и этно-концерт, сообщают организаторы.

Томичам обещают «незабываемое путешествие по внутренним измерениям своего духа», проводником которого станут музыканты Наталья Нелюбова, Артём Брантов, Татьяна Стукалова, Александр Красинский и Дмитрий Дурята-Багалей в составе этно-бэнда «Лэрга».

Гости услышат шаманские бубны, гитару, ханг драмы, гусли, поющие чаши, диджериду, погремушки, африканские барабаны джембе, колокольчики коши, свармандал, тампур, дарбуку и горловое пение.

После концерта в музее пройдет обрядово-ритуальный пляс с хороводами.

Мероприятие стартует в 18.30 по адресу: на ул. Загорная, 12а. Стоимость билетов: 1200 — 1500 рублей, купить их можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».