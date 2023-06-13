Томичей приглашают на большой инклюзивный фестиваль «Алиса и друзья»

13 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 18 июня, на Ново-Соборной площади Томска пройдёт масштабный инклюзивный фестиваль «Алиса и друзья». Гостей ждут показ мультфильмов, шоу химических опытов, мастер-классы и занятия спортом.

Как сообщают организаторы, на мероприятии будут работать 11 станций, разделенных по четырем тематикам. На творческой томичи смогут принять участие в мастер-классах с глиной и сухоцветами, порисовать и посмотреть показ одежды для детей от томских дизайнеров. На спортивных станциях гостей ждут игры, адаптивные занятия спортом и интерактивные площадки от местных секций. Также здесь будет работать Депо, где ребята познакомятся со спецтехникой и мотоциклами. Посетители научных точек проведут химические опыты, погрузятся в виртуальную реальность, рассмотрят роботов и поиграют в Лего-городе. На музыкальной станции участников мероприятия ждет концертная программа.

Кроме того, посетители инклюзивного фестиваля смогут познакомиться с общественными организациями Томска, среди которых — Ассоциация «Союз Родителей детей-инвалидов», Ассоциация «Аура», Центр поддержки людей с нарушенным слухом «Созвучие» (ТРО ВОГ) и Всероссийское общество слепых.

Организаторы уточняют, что в течение всего праздника на площади будет работать фуд-корт.

Начало мероприятия в 13.00 на площади Ново-Соборной.

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