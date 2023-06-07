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Продлен прием заявок на участие в фестивале сибирского короткометражного кино

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Журнал «Мастера Сибири» продлил прием заявок на участие в фестивале Makers of Siberia Film Festival до 30 июня.

Как уточняют организаторы, на конкурс принимаются короткометражные фильмы не длиннее 30 минут, снятые не ранее 2021 года в Сибири или при участии сибирской команды. Победитель получит грант на съемки следующего фильма в размере 200 000 рублей. Оформить заявку на участие можно по ссылке.

«Мы также планируем собрать программу лучших фильмов конкурса и показать ее в нескольких городах России — премьерный показ состоится в Санкт-Петербурге в октябре 2023 года, после чего мы привезем фестиваль в Тюмень, Ханты-Мансийск, Омск, Томск и Красноярск», — говорится в сообщении.

В состав жюри вошли режиссер и сценарист Любовь Мульменко, кинорежиссер из Якутии Владимир Мункуев, главный редактор портала «Кинопоиск» Василий Корецкий, режиссер Малика Мусаева, кинематографист и продюсер Тихон Пендюрин и Наталья Чумакова, режиссер, музыкант и бывшая участница группы «Гражданская оборона». На сегодняшний день получено уже около 200 заявок. Оформить заявку до конца июня можно на сайте фестиваля.

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