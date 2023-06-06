Четыре человека пострадали после хлопка на АЗС в Томске

Накануне вечером, 5 июня, на АЗС в Томске произошел хлопок, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Инцидент произошел на ул. Мичурина при обслуживании бензиновой цистерны. В результате трое работников АЗС госпитализированы в ожоговый областной клинической больницы (один из них в тяжелом состоянии в реанимации). Четвертый пострадавший от осмотра медиками отказался.

По факту инцидента замгубернатора по вопросам безопасности Игорю Толстоносову совместно с надзорными органами провести проверку автозаправочных станций по всей области на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».