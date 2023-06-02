«Томавто» поставит Красноярску 106 дизельных автобусов за 620 млн рублей

2 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Мария Дударева, из архива издания

ООО «Торговая компания «Томавто» (Томск) стало победителем конкурса на поставку красноярскому «Краевому транспортному управлению» (КТУ) 106 новых дизельных автобусов различного типа в целях обновления автопарка предприятия, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

До 31 декабря 2023 года КТУ должно получить 106 дизельных автобусов различного класса (малые и средние). Вместимость варьируется от 35 до 50 пассажиров. Почти половина транспортных средств будет использоваться для городского сообщения, остальные — для пригородного и междугородного.

Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС, системой видеофиксации из четырех камер и бортовым навигационно-связным терминалом, состоящим из трех электронных маршрутоуказателей с речевым автоинформатором и салонным табло с бегущей строкой.

Все транспортные средства должны быть новыми, не ранее 2023 года выпуска, не введенными в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года правительство РФ приняло решение выделить Красноярскому краю до 2025 года почти 7 млрд рублей на обновление электротранспорта в регионе. Несмотря на активное участие в федеральном проекте «Чистый воздух», в рамках которого с 2020 года для города было приобретено множество троллейбусов, трамваев и электробусов, пассажироперевозки в регионе в настоящее осуществляются в основном на дизельных маршрутных автобусах марок «Вектор Next», «ЛиАЗ», «МАЗ».

По данным сайта ООО «ТК «Томавто», компания является участником сервисно-сбытовой сети ООО «ГК «Современные транспортные технологии» и осуществляет спектр услуг по продаже и гарантийному обслуживанию автобусов отечественного производства, а именно: ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Курганский автобусный завод», ООО «Ликинский автобусный завод».

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