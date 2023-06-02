Томичка стала одной из пяти победителей в национальной премии «Стандарт гостеприимства»

Томский экскурсовод Елена Ерофеева стала одной из пяти победителей первой в стране национальной премии для профессионалов туристической отрасли «Стандарт гостеприимства». Ее организатором выступил конкурс «Мастера гостеприимства», запущенный в 2019 году на президентской платформе «Россия — страна возможностей».

Основной целью премии является содействие в развитии туристического сервиса в российских регионах, поддержка сотрудников индустрии гостеприимства и формирование активного сообщества профессионалов в этой отрасли. К участию в премии были приглашены работники туристического бизнеса, которые могли попробовать свои силы в одной из пяти номинаций: «Администратор службы приема и размещения»; «Хостес»; «Автор-продавец промысловых работ»; «Экскурсовод/гид»; «Сотрудник туроператора/турагентства». Конкурсный отбор проходил в два этапа — заявочный (28 февраля — 20 марта) и отборочный в форме онлайн-собеседования (20 — 27 марта).

Как сообщают организаторы, на соискание первой национальной премии было подано 200 заявок и лишь пять человек стали лучшими в своих номинациях. Их имена были объявлены 19 мая на Форуме гостеприимства России, который проходил в Перми.

Томичка Елена Ерофеева стала победителем в номинации «Экскурсовод/Гид». Она посвятила профессии более 20 лет и последних 10 работает в Сибири. О себе Елена рассказывает, что три ее главных отличия — 7 лет научного опыта, обширная география экскурсионной деятельности — от Минска до Томска — и многолетний опыт работы с туристами.

Также среди победителей премии в номинации «Автор-продавец промысловых работ» генеральный директор ООО «Оскуйские котики» Владимир Никифоров (Новгородская область); в номинации «Хостес» хостес ресторана «Гроза» Анастасия Баукина (Костромская область); в номинации «Сотрудник туроператора/турагента» сотрудник туристического агентства «Туры тут» Татьяна Новикова (Липецкая область) и в номинации «Администратор службы приема и размещения гостей» старший администратор СПиР парк-отель «Романова» Алина Барановская (Республика Крым).

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