«Носи свою историю»: тарские школьники научились делать принты на одежде в рамках социального проекта

30 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Носи свою историю» — так называется проект Яны Лосевой из северного районного центра города Тара Омской области. Он стал победителем грантового конкурса «Родные города», который в регионе проводит «Газпромнефть-Восток».

Проект рассчитан на молодежную аудиторию, которая любит стильную и неповторимую одежду. Такую просто сделать самому — достаточно выбрать рисунок и при помощи акриловых красок по ткани и трафарета нанести его на любимую вещь. Кастомизация — это один из способов создать неповторимый индивидуальный образ, то, что сегодня востребовано подростками. Яна Лосева, молодая и активная жительница Тары, уловила эту тенденцию и придумала проект, который интересен и ей самой, и ребятам. В нем предусмотрено два тематических направления в визуализации –рисунки на культурно-историческую тематику, где отражена достопримечательность родного края, и личные предпочтения участников, как правило в этой категории преобладают домашние питомцы. Для тех, кто не умеет рисовать разработаны шаблоны, а кто дружит с кисточкой и красками могут выполнить принт самостоятельно. Немаловажным является то, что помимо акриловых красок, можно наносить рисунки и надписи с помощью принтера с сублимационными чернилами.

Изначально проект был рассчитан только на школьников Тары, но идея настолько понравилась ученикам и педагогам, что Яну попросили провести мастер-классы и в близлежащих поселках. В результате на прошлой неделе проект стартовал в селе Заливино, а именно в средней школе, расположенной в 13 километрах от районного центра. Большинство участников выбрали культурно-историческую тему и нарисовали герб и флаг Тары, горностая, как «символ благородства, чистоты и целомудрия» северных земель, вид города и дату его основания — 1594 год. Всего в рамках проекта в творческие команды планируется вовлечь более 350 подростков.

— Роспись по одежде — это один из способов внести яркие краски в свою жизнь и гардероб, возможность отойти от стандартов, предлагаемых массовым производством. Мы делаем акцент на слогане «Ходи в Тарском стиле!», но каждый волен самостоятельно выбрать принт для любимой вещи. Целевая аудитория проекта — школьники, так как именно они наиболее восприимчивы к авторскому дизайну. Может, попробовав свои силы, кто-то из них выберет для себя профессию дизайнера в будущем, — отметила автор проекта «Носи свою историю» Яна Лосева.

— Увлекательно, познавательно, весело прошли два часа мастер-класса. Мы узнали, как наносится рисунок на ткань и сами разрисовали футболки, которые были заранее подготовлены. Теперь эта вещь с рисунком, посвященным родному городу, станет любимой в моем гардеробе! — отметила участница проекта, ученица 4 класс БОУ «Заливинская СОШ» Тарского муниципального района Кристина Куянова.



«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и собственные проекты в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.

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