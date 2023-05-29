Томская спортсменка победила на чемпионате Сибири по дзюдо

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2023 // Фото: depms.ru

Спортсменка из Томской области Александра Аскарова одержала победу на чемпионате Сибирского федерального округа по дзюдо.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, за призовые места состязались более 130 человек со всех регионов СФО. Томскую область представляли воспитанницы спортивного клуба «Сибирь».

По итогам состязаний Александре Аскаровой удалось подняться на высшую ступень пьедестала в весовой категории 78 кг. Эта победа принесла ей путевку на чемпионат РФ.

Александру Аскарову тренирует Денис Некрасов.

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