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Томская спортсменка победила на чемпионате Сибири по дзюдо

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Спортсменка из Томской области Александра Аскарова одержала победу на чемпионате Сибирского федерального округа по дзюдо.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, за призовые места состязались более 130 человек со всех регионов СФО. Томскую область представляли воспитанницы спортивного клуба «Сибирь».

По итогам состязаний Александре Аскаровой удалось подняться на высшую ступень пьедестала в весовой категории 78 кг. Эта победа принесла ей путевку на чемпионат РФ.

Александру Аскарову тренирует Денис Некрасов.

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