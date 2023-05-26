Главный томский пляж готовят к новому сезону

Томский пляж на Семейкином острове готовят к открытию. Здесь косят траву, убирают мусор и проводят противоклещевую обработку.

Как сообщает пресс-служба мэрии, накануне прошли торги по закупке дополнительного оборудования — лежаков и зонтиков. Заключены договоры на подключение электроэнергии и водоснабжения, ведется доукомплектование модульного санузла. Также заключаются договоры по охране и спасению людей на воде.

В ближайшие дни Роспотребнадзор проведет анализ воды и песка на территории и акватории пляжа. Как только будут получены все разрешительные документы и завезено оборудование, пляж будет открыт для посещения.

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