Первым замгбуернатора может стать Андрей Дунаев

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Новый кандидат на должность первого заместителя губернатора Томской области представлен в Законодательную Думу региона. Им стал известный российский адвокат Андрей Дунаев.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в соответствии с законом депутаты рассмотрят кандидатуру на собрании 25 мая.

— Цель эволюционных изменений одна — модернизировать систему управления, сделать ее более эффективной, близкой и понятной жителям Томской области, — подчеркнул губернатор Владимир Мазур. — Андрей Дунаев даст новый импульс общественно-политической жизни региона. Главная задача нового вице-губернатора, который будет иметь статус первого — провести перезагрузку общественно-политической сферы. Сохранив лучшее, внедрить новые подходы, выстроить коммуникации между всеми конструктивными силами.

В свою очередь Андрей Дунаев принял предложение губернатора, отметив, что своей главной целью на новом месте он видит раскрытие ресурсного и человеческого потенциала региона, отладку внутренних и внешних коммуникаций, гармонизацию отношений между уровнями власти, запуск кадровых лифтов.

Кандидат на должность первого замгубернатора родился в 1977 году в Москве в семье военнослужащего. В 1997, окончив Московский государственный университет природообустройства, пять лет служил в Федеральной службе безопасности, завершив военную службу старшим следователем-криминалистом. В 2003-м получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция», с отличием окончив Государственный университет управления. Последующие 20 лет практически вся профессиональная деятельность связана с юриспруденцией.

В 2014–2018 годах возглавлял администрацию Истринского муниципального района Московской области. С 2018-го возобновил адвокатскую практику, создав адвокатскую группу «АГД». Преподавал в Российском экономическом университете имени Плеханова и в Российском государственном социальном университете. Эксперт Народного фронта, заместитель председателя Комитета по интеллектуальной собственности Российского союза промышленников и предпринимателей, член Экспертного совета Национального агентства прямых инвестиций.

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