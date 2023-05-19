В томском питомнике посеют 2 тонны семян кедра

19 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

В Томском лесном питомнике в поселке Аникино посеют 2 тонны отборных семян сосны кедровой на площади 2 га. Предполагается, что из этого вырастут около 1,5 млн сеянцев кедра.

Сообщает пресс-служба обладминистрации, для посева используется только отборный орех. По технологии всю зиму он выдерживался в специальных траншеях с песком, а затем был обработан специальными обеззараживающими средствами. Это позволит минимизировать риск появления заболеваний и гибель молодых растений.

В питомниках сеянцы будут расти до трёх лет, затем их высадят на лесокультурную площадь в лесах региона.

«За грядками кедра ухода требуется не меньше, а зачастую и больше, чем за сельскохозяйственными полями. После посева гряды обязательно мульчируются, чтобы создать специальные температурные условия для прорастания. Всходы кедра нуждаются в регулярной прополке. В питомнике сеянцы будут расти до трех лет, затем они будут высажены в лесах Томской области», — рассказал о технологии посева сибирского кедра инженер лесовосстановления ОГАУ «Томсклесхоз» Никита Суязов.

Из-за холодной весны лесокультурный сезон в регионе стартовал на две недели позже обычного, но более 20% работ от намеченного плана уже выполнено.

В этом году лесовосстановление в Томской области пройдет на площади 39 тыс. га.

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