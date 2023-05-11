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В Томской области лесничий изменил породный состав леса в документах, чтобы организовать незаконную вырубку

Криминал, Судебные дела, Томские новости, лес вырубка леса лесные насаждения В Томской области лесничий изменил породный состав леса в документах, чтобы организовать незаконную вырубку

Бывшего лесничего Асиновского участкового лесничество поместили под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, которое привело к ущербу для лесного фонда РФ в более чем 6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, с января по апрель 2023 года, желая получить деньги от лесозаготовителей, обвиняемый составил акт несоответствия данных государственного лесного реестра, изменив породный состав лесных насаждений. Таким образом он уменьшил общий запас древесины в выделе урочища Копыловское Мало-Юксинского участкового лесничества.

Позже на этом участке была проведена незаконная вырубка хвойных деревьев, объемом более 600 куб. метров, что причинило ущерб на сумму более 6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемый полностью признал себя виновным. Расследование уголовного дела продолжается.

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