В Томске маршрутка сбила женщину у остановки

10 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 10 мая, в Томске под колеса маршрутного ПАЗа попала 70-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.40 на пр. Комсомольском, 54а. По предварительным данным, водитель маршрутки совершил наезд на женщину, которая находилась на проезжей части вблизи остановочного комплекса.

В результате ДТП пострадавшую доставили в медицинское учреждение для осмотра. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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