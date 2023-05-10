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В этом году томские экспортеры отправляли продукцию почтой в США, Китай и Беларусь

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В первом квартале 2023 года томские экспортеры чаще всего отправляли свою продукцию Почтой России в США, Китай, Беларусь, Казахстан и Великобританию, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Уточняется, что за год снизилась на 5% доля экспорта в США, теперь она составляет 10% от общего числа отправлений.

«Это, в первую очередь, связано с ограничениями глобальных маркетплейсов в отношении российских экспортёров», — уточняют в пресс-службе.

При этом доля Китая выросла с 5% в первом квартале 2022 года до 11%, а Беларуси и Казахстана — до 9% (с 3% и 6% соответственно).

Доля экспорта в европейские страны незначительно снизилась (Германия — с 8% до 6%, Сербия — с 5% до 4%), что связано с санкционными ограничениями на импорт ряда товарных категорий, а также с поиском решений для приёма платежей от зарубежных покупателей.

Чаще всего томские экспортеры отправляли за границу Почтой России одежду местных брендов, берестяные изделия, дикоросы, БАДы, косметику и товары для праздников.

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