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В состав жюри фестиваля сибирских короткометражек вошел главред «Кинопоиска»

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Фестиваль сибирского короткометражного кино Makers of Siberia Film Festival объявил состав жюри. В него вошли режиссеры, сценаристы, музыканты и критики, сообщают организаторы.

Выбирать лучшие короткометражные фильмы, снятые в или о Сибири, будут:

Напомним, продолжается прием заявок на участие в кинофестивале Makers of Siberia Film Festival. Он продлится до 5 июня. Побороться за победу могут ленты, снятые в Сибири не ранее 2021 года, хронометражем до 30 минут.

Программа лучших фильмов будет показана осенью в Петербурге, а также в нескольких сибирских городах — Тюмени, Омске, Томске, Ханты-Мансийске и Красноярске. Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на сайте фестиваля.

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