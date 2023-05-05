В состав жюри фестиваля сибирских короткометражек вошел главред «Кинопоиска»

Фестиваль сибирского короткометражного кино Makers of Siberia Film Festival объявил состав жюри. В него вошли режиссеры, сценаристы, музыканты и критики, сообщают организаторы.

Выбирать лучшие короткометражные фильмы, снятые в или о Сибири, будут:

Василий Корецкий — кинокритик, главный редактор медиа «Кинопоиск». Сотрудничал с изданиями «Сеанс», «Коммерсант», «Эксперт», «Русский репортер», с 2004 по 2010 был редактором раздела «Кино» в журнале Time Out, а с 2012-го — шеф-редактором раздела «Кино» издания Colta.ru. Преподаватель Школы культурной журналистики института Pro Arte.

Владимир Мункуев — российский кинорежиссер из Якутии. Его второй полнометражный фильм «Нуучча» был отмечен призом за лучшую режиссуру на фестивале «Кинотавр» и получил гран-при секции «На Восток от Запада» на международном кинофестивале в Карловых Варах.

Любовь Мульменко — драматург и сценарист из Перми. По ее сценариям были сняты «Комбинат „Надежда“» Натальи Мещаниновой и «Еще один год» Оксаны Бычковой, а также фильмы Нигины Сайфуллаевой «Как меня зовут» и «Верность». В 2021 году дебютировала в режиссуре фильмом «Дунай» по собственному сценарию — картина была отмечена премией гильдии кинокритиков «Белый слон» за лучший полнометражный игровой дебют.

Малика Мусаева — кинорежиссер из Чечни, выпускница режиссерской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. Ее дебютный фильм «Клетка ищет птицу» стал первым фильмом на чеченском языке, показанным в конкурсной программе международного кинофестиваля в Берлине.

Тихон Пендюрин — российский продюсер, режиссер, оператор. Участник объединений «Луч» и «Манифест», соучредитель и генеральный директор кинокомпании «Космосфильм». Среди его продюсерских работ — фильм «Россия как сон», снятый в Канске участниками программы международного Канского фестиваля, и «Сияние обрушится вниз», фильм-концерт группы «Гражданская оборона».

Наталья Чумакова — журналистка, музыкант, режиссер. С 1997 по 2008 год была участницей группы «Гражданская оборона». После смерти Егора Летова продолжает вести дела лейбла «ГрОб Рекордс». В качестве сорежиссера сняла два документальных фильма о «Гражданской обороне», «Здорово и вечно» и «Сияние обрушится вниз».

Напомним, продолжается прием заявок на участие в кинофестивале Makers of Siberia Film Festival. Он продлится до 5 июня. Побороться за победу могут ленты, снятые в Сибири не ранее 2021 года, хронометражем до 30 минут.

Программа лучших фильмов будет показана осенью в Петербурге, а также в нескольких сибирских городах — Тюмени, Омске, Томске, Ханты-Мансийске и Красноярске. Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на сайте фестиваля.

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