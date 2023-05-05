Замдиректора федерального ведомства задержали из-за фальсификации анализов проб почв в Томском районе

5 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Заместитель директора ФГБУ «ВНИИЗЖ» арестована обвинению в организации злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия. Дело связано с протоколами испытаний почв земельных участков в Томском районе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, обвиняемая дала указание руководителю Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» внести в протоколы испытаний почвы в Томском районе ложные данные о концентрации нитратов. Затем она поручила составить фиктивные документы и уничтожить подлинник журнала, содержащего реальные сведения о результатах анализов.

Подозреваемую задержали в Симферополе 28 апреля. Сейчас она находится под стражей — её доставили в Томск для проведения дальнейшего расследования. Следователи совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели обыски по месту работы обвиняемой в Москве и месту жительства в Туле.

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