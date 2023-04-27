Связь городов. В Томске презентовали путеводитель по новосибирскому авангарду
Вчера, 26 апреля, в Томске состоялась презентация бумажного путеводителя «Ново-Сибирск: Линия авангарда», созданного командой проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!». Издание включает в себя более 140 страниц старых и новых фотографий новосибирской архитектуры XX века со справочной информацией о зданиях-памятниках и с личными историями тех, кто в них жил и трудился.
«Мы решили сделать презентацию путеводителя в Томске, потому что в нем в принципе отображена вот эта связь двух городов. Новосибирск во многом вырос благодаря томским специалистам и томским университетам. Многие здания-памятники новосибирского авангарда, которыми мы сейчас гордимся, — это работы выпускников ваших вузов. Например, Николай Никитин, известный инженер, который не только в Новосибирске, но еще и в Москве много всего сконструировал и построил, в том числе Останкинскую телебашню. Это связка с Томском для нас очевидна, и поэтому нам хотелось представить нашу книгу и здесь», — рассказала «Томскому Обзору» куратор проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» Карина Ляникова.
Также она отметила, что в подготовке издания приняла участие большая команда, в том числе томские исследователи и краеведы. Например, Иван Атапин помогал с материалами по биографии инженера Бурлакова, который учился в Томском технологическим институте, а затем работал сначала в Томске, а потом — в Новосибирске. Одна из его работ — это здание Госэнергосиндиката, являющееся новосибирским памятником конструктивизма.
О том, как в Томске прошла презентация путеводителя по новосибирскому авангарду, в фоторепортаже Серафимы Кузиной.
Напомним, что презентация путеводителя также прошла в Новосибирске в начале апреля.
Фото: Серафима Кузина
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