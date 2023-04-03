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Томичей приглашают на презентацию путеводителя по новосибирскому авангарду

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В среду, 5 апреля, томичей приглашают на презентацию путеводителя по новосибирскому конструктивизму «Ново-Сибирск: Линия авангарда», созданного командой проекта «Ново-Сибирск. Конструктивиз!». Она состоится в Новосибирске, в Центре культуры и отдыха «Победа». Создатели подробнее расскажут о концепции издания и его печати, а также проведут экскурсию по зданию и мини-лекцию от архитектора Игоря Поповского.

Как сообщает куратор проекта Карина Ляникова, путеводитель изначально планировался как буклет на скрепке, который должен был дополнить календарь «Задворки конструктивизма» (о нем в нашем материале по ссылке — прим. ред.), но в итоге получилась целая книга:

«Идея издать путеводитель витала в воздухе уже довольно давно. Так, сейчас ни в Новосибирске, ни в других городах невозможно купить ни одну книгу, путеводитель или буклет, посвященный новосибирскому авангарду. Такие издания появлялись раннее, но на сегодняшний день все тиражи уже распроданы, достать их очень сложно. Плюс к этому мы в проекте уже давно заметили желание аудитории получить именно книжку. Так, например, когда мы проводили краудфандинг на издание первого нашего календаря, часть людей говорило: „Эх, был бы не календарь, а вот такая книжка“. Поэтому в этот раз мы решили заявить на краудфандинг не только календарь, но и путеводитель. Каково было наше удивление, когда на старте кампании, он был намного популярнее календаря! Покупали путеводитель чаще и, наверное, даже больше ждали», — рассказывает Карина.

Она отмечает, что издание включает более 140 страниц, и это почти в три раза превышает изначальный план; авторские фотографии, в том числе Алексея Школдина, уже работавшего над созданием двух предыдущих календарей по новосибирскому авангарду; а также личные истории тех, кто жил и трудился в зданиях по Линии авангарда. Кроме этого, часть фотографий и визуальных материалов взята из архивов ГАНО, ГАТО, Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина (Музея НГУАДИ им. А.Д. Крячкова), Интегрального музея-квартиры Академгородка, ГАУК НАМТ «Глобус» и ряда частных архивов.

Над созданием путеводителя работала большая команда. Это авторы Евгений Дубровин, Ксения Захарова, Карина Ляникова, Михаил Питателев; фотографы Алексей Школдин, Екатерина Першина, Людмила Аксенова; дизайнеры Софья Шангареева, Дарья Васильева, Дмитрий Бехтин. Консультационную помощь оказывали Владимир Авдеев, Иван Атапин, Антон Гашенко, Наталья Липатникова, Константин Ощепков, Сергей Филонов.

Презентация путеводителя по Линии авангарда состоится в эту среду, 5 апреля, в 19.00 (сбор гостей с 18.30). Мероприятие пройдет в конференц-зале на втором этаже Центр культуры и отдыха «Победа» по адресу Новосибирск, ул. Ленина, 7. Вход свободный, но по предварительной регистрации.

Организаторы уточняют, что дополнительно при регистрации можно заказать путеводитель по специальной цене и забрать его прямо на презентации, или выбрать «Добрый билет», вся вырученная сумма с которого пойдет на развитие некоммерческого проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»

Приобрести первое издание по новосибирскому авангарду от команды «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» можно также в магазинах Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Полный перечень адресов появится позднее в социальных сетях.

«Линия Авангарда» — это один из проектов команды «Ново-Сибирск. Конструктивиз!», рассказывающий об историческом центре Новосибирска и включающий авторские прогулки по известным памятникам-зданиям конструктивизма. В октябре прошлого года на краудфандинговой платформе Planeta.ru был объявлен сбор средств на выпуск путеводителя по «Линии Авангарда» и настенного календаря «Задворки конструктивизма» на 2023 год. В итоге при поддержке спонсоров удалось собрать более 300 тысяч рублей.

Фото: проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»

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