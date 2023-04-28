В Томске по инициативе «Газпромнефть-Востока» прошел образовательный интенсив по созданию социальных проектов

28 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В минувшую среду, 26 апреля, «Газпромнефть-Восток» провел образовательный интенсив «Стань режиссером идеального проекта» для активных деятелей и волонтеров, реализующих социальные инициативы в родном регионе. На встрече опытные спикеры рассказали о том, как реализовать идею проекта с нуля и с помощью чего можно расширить границы творческой деятельности.

«Через формат образовательного интенсива мы стремились дать новую информацию нашим участникам о том, где найти идеи для своих проектов и как выйти за рамки привычных региональных мероприятий. Но самое главное — мы хотели, чтобы сегодня, общаясь здесь, каждый из нас нашел возможных партнёров и участников для своих волонтёрских и социальных акций. Безусловно, в социальном проектировании такое тесное общение людей с едиными позициями — очень важный момент. Для „Газпромнефть-Востока“ — это один из эффективных инструментов развития социальной инфраструктуры нашего региона, где мы живем и работаем», — отметила начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева.

О том, что такое креативность, какие необходимы условия для творческой деятельности и как на человека влияет мотивация, участникам интенсива рассказал доктор физико-математических наук, руководитель научно-учебной лаборатории управления креативностью на базе Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, декан Высшей школы менеджмента Сергей Филонович. Заслуженный профессор давал реальные практические советы, отвечал на вопросы.

Также в рамках интенсива своим опытом участия в проектах федерального и международного уровня поделился Андрей Елсаков, обладатель многочисленных премий и главный режиссер проекта «Таврида. АРТ».

Но встреча не ограничилась только обучением. В рамках интенсива состоялась торжественная церемония награждения победителей грантового конкурса «Родные города», который в Томской области и Таре проводит «Газпромнефть-Восток». Ими стали 15 проектов, из них семь — из Томска, два — из Парабели, один — из Каргаска, и пять — из Тары Омской области. Победителей и всех участников поздравил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько:

«Я бы хотел выразить искреннюю благодарность не только победителям, но и всем участникам за ваше небезразличие и реализацию проектов, направленных на улучшение жизни в наших регионах. Каждый из нас привык к тому, что любимое место — это наш дом. Есть даже пословица: везде хорошо, а дома — лучше. Что такое дом? Для меня дом — это не только квартира, но и мой офис, в котором работаю я и мои сотрудники. Это месторождения, на которых мы добываем нефть и газ. Это город, в котором я живу. Я искренне верю, что такое миропонимание вы разделяете, именно поэтому готовы реализовывать свои инициативы и улучшать условия в нашем доме», — обратился он к собравшимся.

Среди проектов, которые стали победителями в 2023 году пять будут реализованы в сфере культуры, по три в сфере спорта, образования и улучшения среды для жизни и один в сфере экологии.

Святослав Филонов, грантменеджер конкурса «Родные города» в Томской области Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Проект Анастасии Кузнецовой «Умные уроки», победивший в этом году, нацелен на детские сады и начальные классы школы:

«На уроках мы погружаемся в мир науки с помощью интерактивной программы. Детям я стараюсь показать, что химия и физика — это не просто сложные термины и формулы, это еще и очень интересно. И я хочу, чтобы через мои уроки они узнавали больше о нашем огромном мире», — рассказала она.

Еще один проект-победитель направлен на установку специальных указателей для ориентирования в лесу. В беседе с журналистами Яков Подскрабий, автор проекта, отметил, что леса под Томском очень популярны у горожан как места отдыха. Однако томичи не всегда рассчитывают свои силы и часто теряются в лесу, к тому же, в некоторых местах недостаточен сигнал мобильной связи.

«В ходе реализации проекта будут установлены информационные таблички в районе Тимирязевского и Кисловского боров, а также возле населенных пунктов Курлек и Губино. Это такие „аномальные зоны“, где часто теряются люди», — сказал автор проекта «Направление жизни», отметив, что новая навигация появится на территории в 150 квадратных километров.

Всего за период существования грантового конкурса «Газпромнефть-Востоком» было поддержано 99 социальных проектов активных жителей в регионах деятельности компании.

Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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