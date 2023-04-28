18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске по инициативе «Газпромнефть-Востока» прошел образовательный интенсив по созданию социальных проектов

Газпромнефть-Восток, Образование и наука, События, Томские новости, томск Газпромнефть-Восток Газпром нефть образовательный интенсив мероприятия для сотрудников награжд В Томске по инициативе «Газпромнефть-Востока» прошел образовательный интенсив по созданию социальных проектов

В минувшую среду, 26 апреля, «Газпромнефть-Восток» провел образовательный интенсив «Стань режиссером идеального проекта» для активных деятелей и волонтеров, реализующих социальные инициативы в родном регионе. На встрече опытные спикеры рассказали о том, как реализовать идею проекта с нуля и с помощью чего можно расширить границы творческой деятельности.

«Через формат образовательного интенсива мы стремились дать новую информацию нашим участникам о том, где найти идеи для своих проектов и как выйти за рамки привычных региональных мероприятий. Но самое главное — мы хотели, чтобы сегодня, общаясь здесь, каждый из нас нашел возможных партнёров и участников для своих волонтёрских и социальных акций. Безусловно, в социальном проектировании такое тесное общение людей с едиными позициями — очень важный момент. Для „Газпромнефть-Востока“ — это один из эффективных инструментов развития социальной инфраструктуры нашего региона, где мы живем и работаем», — отметила начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева.

О том, что такое креативность, какие необходимы условия для творческой деятельности и как на человека влияет мотивация, участникам интенсива рассказал доктор физико-математических наук, руководитель научно-учебной лаборатории управления креативностью на базе Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, декан Высшей школы менеджмента Сергей Филонович. Заслуженный профессор давал реальные практические советы, отвечал на вопросы.

Также в рамках интенсива своим опытом участия в проектах федерального и международного уровня поделился Андрей Елсаков, обладатель многочисленных премий и главный режиссер проекта «Таврида. АРТ».

Но встреча не ограничилась только обучением. В рамках интенсива состоялась торжественная церемония награждения победителей грантового конкурса «Родные города», который в Томской области и Таре проводит «Газпромнефть-Восток». Ими стали 15 проектов, из них семь — из Томска, два — из Парабели, один — из Каргаска, и пять — из Тары Омской области. Победителей и всех участников поздравил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько:

«Я бы хотел выразить искреннюю благодарность не только победителям, но и всем участникам за ваше небезразличие и реализацию проектов, направленных на улучшение жизни в наших регионах. Каждый из нас привык к тому, что любимое место — это наш дом. Есть даже пословица: везде хорошо, а дома — лучше. Что такое дом? Для меня дом — это не только квартира, но и мой офис, в котором работаю я и мои сотрудники. Это месторождения, на которых мы добываем нефть и газ. Это город, в котором я живу. Я искренне верю, что такое миропонимание вы разделяете, именно поэтому готовы реализовывать свои инициативы и улучшать условия в нашем доме», — обратился он к собравшимся.

Среди проектов, которые стали победителями в 2023 году пять будут реализованы в сфере культуры, по три в сфере спорта, образования и улучшения среды для жизни и один в сфере экологии.

Святослав Филонов, грантменеджер конкурса «Родные города» в Томской области
Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Проект Анастасии Кузнецовой «Умные уроки», победивший в этом году, нацелен на детские сады и начальные классы школы:

«На уроках мы погружаемся в мир науки с помощью интерактивной программы. Детям я стараюсь показать, что химия и физика — это не просто сложные термины и формулы, это еще и очень интересно. И я хочу, чтобы через мои уроки они узнавали больше о нашем огромном мире», — рассказала она.

Еще один проект-победитель направлен на установку специальных указателей для ориентирования в лесу. В беседе с журналистами Яков Подскрабий, автор проекта, отметил, что леса под Томском очень популярны у горожан как места отдыха. Однако томичи не всегда рассчитывают свои силы и часто теряются в лесу, к тому же, в некоторых местах недостаточен сигнал мобильной связи.

«В ходе реализации проекта будут установлены информационные таблички в районе Тимирязевского и Кисловского боров, а также возле населенных пунктов Курлек и Губино. Это такие „аномальные зоны“, где часто теряются люди», — сказал автор проекта «Направление жизни», отметив, что новая навигация появится на территории в 150 квадратных километров.

Всего за период существования грантового конкурса «Газпромнефть-Востоком» было поддержано 99 социальных проектов активных жителей в регионах деятельности компании.

Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Спортсменка из Томской области победила на чемпионате России по панкратиону

12 апреля 2023
Томские новости

Один из двух кандидатов на пост мэра Томска снял свою кандидатуру

11 апреля 2023
Томские новости

Ректор томского политеха Дмитрий Седнев ушел в отставку

4 апреля 2023
Томские новости

ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 2,1% годовых

17 апреля 2023
Люди

«Я проводил на кафедре весь день» — Юрий Похолков о своем студенчестве, научной работе и Томске

21 апреля 2023
Дети города

Макропольза от микрозелени. Воспитанники детсада в Светлом вместе с родителями оценили дары гидропоники

24 апреля 2023
Томские новости

На Коммунальном мосту Томска на сутки ограничат движение большегрузов

12 апреля 2023
Томские новости

Экс-тренеры женского состава ФК «Томь» обратились в арбитражный суд с заявлением о признании клуба банкротом

17 апреля 2023