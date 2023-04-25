Томичей приглашают на фестиваль торжества жизни и весны

Томский Обзор / Фото: 25 апреля 2023 // Фото: https://vk.com/zen.party

В субботу, 29 апреля, в центре Томска стартует фестиваль FLORA, посвященный весне, торжеству жизни, и цикличности в природе и человеке. Мероприятие, организованное творческим объединением ZEN, будет включать в себя выставку 68 художников со всей России, мастер-классы и рейв-вечеринку.

Как сообщают организаторы, в экспозицию вошли более 100 тематических работ, выполненных в технике живописи, фотографии, инсталляции, скульптуры, вышивки и новых медиа



«Наши выставки сделаны для широкого круга людей — мы делаем современное искусство понятным, а подачу приятной, — отмечают организаторы. — Концептуально — это выставка-путь, проводящая посетителя через природный цикл и разные этапы жизни. Гостей ждут четыре комнаты, расположенные по кругу. Для полного погружения выставка будет сопровождаться ненавязчивой музыкой и селективными ароматами, созданными специально для неё».

В сообщении отмечается, что для оформления пространства экспозиции привлекались флористы и сотрудники ботанического сада Томского государственного университета.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по прикладным, телесным и духовным практикам: интуитивное рисование, контактная импровизация, работа с живыми растениями и цветами. Первых гостей мероприятия ожидает фуршет и танцевальные выступления перформеров.

«На вечеринке в честь открытия выставки сибирские музыканты и диджеи станут проводниками в мир интеллигентной электронной музыки — от томного эмбиента и мистичного трайбла, через тропический хаус и яркое диско, до бурного техно и ломаных ритмов», — отмечают организаторы.

Музыкальная программа пройдет в двух залах и продлится 12 часов.

Фестиваль откроется 29 апреля в 17.00 в бывшем здании «1000 мелочей» на пр. Ленина, 111 (вход со стороны пл. Батенькова). На следующий день, 30 апреля, а также и 1 мая томичи смогут посетить экспозицию с 14.00 до 22.00.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

Стоимость билетов на открытие фестиваля 900 рублей. Приобрести их можно на месте или на сайте. Билеты на саму выставку будут стоить от 500 до 550 рублей (студентам и пенсионерам скидка 10%, дети до 7 лет — бесплатно).

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