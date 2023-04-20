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В выходные в Томске изменится схема движения автобусов по ул. Красноармейской

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В ближайшие выходные в Томске общественный транспорт изменит схему движения по ул. Красноармейской, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны с проведением «Томск РТС» работ на участке тепломагистрали №4 по ул. Красноармейской на участке от ул. Усова до ул. Котовского. Движение на этом участке будет перекрыто с 21.00 пятницы, 21 апреля, до 24.00 воскресенья, 23 апреля.

В связи с этим троллейбусы маршрута №3 будут двигаться по схеме: пр. Ленина — пр. Кирова — до остановки «Томск-1». При этом количество подвижного состава не изменится.

Автобусы межмуниципального маршрута №120 (24) в это время в направлении пр. Кирова будут ехать по схеме: Транспортное кольцо — ул. Учебная — ул. Вершинина — ул. Усова — ул. Красноармейская — далее по маршруту. В направлении от пр. Кирова к Транспортному кольцу маршрут будет пролегать через ул. Красноармейская — ул. Усова — ул. Вершинина — ул. Учебная — Транспортное кольцо — далее без изменений.

В сообщении уточняется, что движение транспорта на ул. Красноармейской будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

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