В Северске начался ремонт дорог

20 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В Северске начался ремонт дорог. На этой неделе специалисты приступили к демонтажу бордюров на ул. 40 лет Октября, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Предполагается, что в этом году здесь отремонтируют в том числе участки улиц Пионерской, Пушкина, Горького, Строителей, Северной, Курчатова и Коммунистического проспекта (от ул. Первомайской до ул. Комсомольской). Часть объектов из плана 2023 года — проезд Южный, улица Предзаводская и часть улицы Солнечной — северчане уже восстановили осенью 2022 года.

Всего подрядчикам предстоит заменить старое асфальтовое покрытие на двуслойное, люки колодцев и дождеприемников на объектах протяженностью 5,25 км. Специалисты установят бордюрный камень, нанесут разметку холодным пластиком и восстановят газоны.

Всего на национальный проект «Безопасные качественные дороги» ЗАТО Северск в 2023 году из бюджетов всех уровней направит почти 180 млн рублей.

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