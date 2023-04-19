Работник погиб на заводе в Томске
19 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: by Mat Napo on Unsplash
Сегодня, 19 апреля, в Томске на заводе «Латат» во время работы на производстве скончался 37-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошел днем. Оператор во время работы на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке получил смертельную травму. По предварительным данным, он нарушил требования безопасности и попытался извлечь деревянный брусок из работающего механизма станка. В результате мужчину затянуло между работающими валами. От полученных повреждений он скончался на месте.
Томские следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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