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Работник погиб на заводе в Томске

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Сегодня, 19 апреля, в Томске на заводе «Латат» во время работы на производстве скончался 37-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел днем. Оператор во время работы на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке получил смертельную травму. По предварительным данным, он нарушил требования безопасности и попытался извлечь деревянный брусок из работающего механизма станка. В результате мужчину затянуло между работающими валами. От полученных повреждений он скончался на месте.

Томские следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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