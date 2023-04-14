В офисах томского Сбера с начала года почти 2000 владельцев техники Apple установили мобильное приложение

В бизнес-офисах Сбербанка по всей Сибири можно установить мобильное приложение на устройства Apple в своих отделениях. С начала года услугой воспользовались более 32 тысяч клиентов банка, из них — 1,9 тысяч томичей.

Установкой приложения занимается специалист, использующий разработанное Сбербанком специальное предложение Sberbank Installer iOS. Он подключает телефон к ноутбуку через кабель. На устройство приходит разрешение от Apple в виде шестизначного кода, после чего приложение с ноутбука устанавливается на телефон.

«Для нас важен каждый клиент. Пользователи Apple сегодня столкнулись с трудностями в использовании официального мобильного приложения — специалисты Сбера нашли собственное решение, которое сегодня успешно внедряется. Благодаря обширной сети наших отделений эта услуга широко распространена в регионах присутствия Сибирского банка», — Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк.

Сеть бизнес-офисов Сбера включает в себя более пятисот отделений по всей Сибири и свыше сорока в Томской области. Найти ближайший доступный офис можно на карте.

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