В Томске водитель иномарки устроил несколько ДТП в один день

13 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Накануне вечером, 12 апреля, в Томске столкнулись Mitsubishi Outlander, Subaru Forester и Mitsubishi Lancer, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.35 на ул. Пушкина, 32а. По предварительным данным, 44-летний водитель Outlander не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди Subaru. В результате ДТП вторая Forester продолжил движение и столкнулся с третьим автомобилем. В результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе уточняют, что сотрудники Госавтоинспекции обнаружили у водителя Outlander явные признаки алкогольного опьянения. Однако мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По предварительным данным, ранее автомобиль мог стать участником двух других ДТП, произошедших на ул. Крылова и пл. Соляной.

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