В Томске загорелось кафе «У фонтана»

13 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 13 апреля, в Томске в здании кафе «У фонтана» произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу ул. Причальная, 1/6 поступило в 12.17. К приезду пожарных горела крыша здания и 2 этаж. Пожарные подразделения работают по 2 рангу сложности.

В пресс-службе отмечают, что тушение осложняют сильные порывы ветра.

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