В томском ботсаду зацвел рододендрон, дающий «бешеный мёд»

В субтропической оранжерее Ботанического сада Томского государственного университета началось цветение рододендрона понтийского. Это растение содержит яд, а полученный из него мед может вызвать галлюцинации.

Как сообщает пресс-служба вуза, в природе кустарник растёт на Пиренейском полуострове, севере Турции и Западном Кавказе. Своё видовое название растение получило в честь Понта — древнегреческого названия региона в северо-восточной области Малой Азии, располагавшегося на севере современной территории Турции.

«Рододендрон понтийский, как и многие растения из семейства вересковых, содержит ядовитое вещество андромедотоксин, обладающее нейротоксичным действием. Яд содержится в нектаре цветков, из которого пчёлы потом делают „бешеный мёд“, — рассказывает директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. — Этот мёд в малых дозах является лекарственным и используется местным населением в Турции для лечения гипертонии, сахарного диабета, заболеваний желудка, а также для повышения потенции. В больших дозах „бешеный мёд“ оказывает психотропное действие — вызывает головокружение и галлюцинации».

В пресс-службе отмечают, что существуют исторические описания применения «бешеного мёда». В античные времена им травились и впадали в безумие армии Ксенофонта и Помпея. А в Древней Руси княгиня Ольга, чтобы отомстить за убийство древлянами своего мужа князя Игоря, использовала не только голубей с горящей ветошью для поджога древлянского города Искоростень, но также и напиток из ядовитого мёда для отравления древлян.

Полюбоваться на изысканное цветение рододендрона понтийского можно будет ближайшие две недели.

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