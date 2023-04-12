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Сегодня жителей Ленинского района Томска ожидает отключение воды

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Сегодня, 12 апреля, в Томске в части Ленинского района будет временно отсутствовать холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 15.00 до 18.00. В это время будут проведены аварийные работы по устранению утечки в водопроводной камере на пер. Тихий. Выход на штатный режим запланирован к 22.00.

В пресс-службе отмечают, что в случае отсутствия водоснабжения после 22.00 нужно обращаться в Центральную диспетчерскую службу ООО «Томскводоканал» по телефону 90-50-90.

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