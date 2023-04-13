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Томичам расскажут мифы и правду о фастфуде

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Во вторник, 18 апреля, в Информационном центре по атомной энергии Томска пройдет встреча с пищевым технологом, популяризатором науки и автором книги «Страшная химия: Еда с Е-шками» Ольгой Косниковой. Спикер прочтет лекцию на тему «Вкусно и вредно? Мифы и правда о фастфуде».

Ольга расскажет о том, что в себе содержит еда быстрого приготовления и есть ли там что-то полезное. Гости узнают о том, что добавляют в фастфуд, «чтобы его хотелось есть больше и больше, почему еда из Макдональдса не портится годами и правда ли, что картофель фри сделан из порошка и в нём много трансжиров».

Лекция стартует в 19.00 по адресу: площадь Ленина, 8, вход с торца, второй этаж. Вход свободный по предварительной регистрации.

Лекция пройдет в рамках «Энергия науки» — научно-просветительского проекта сети ИЦАЭ, который знакомит жителей регионов с новейшими научными открытиями и идеями. Организаторы приглашают лучших популяризаторов, учёных и научных журналистов рассказать о передовых экспериментах и теориях, открытиях и гипотезах.

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