В томском селе загорелись три деревянных дома

12 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 12 апреля, в Томске в селе Дзержинское загорелись три построенных вплотную жилых дома.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании по пер. Фабричному поступило в 8.41. Горят нежилой двухэтажный деревянный дом, одноэтажный с мансардой и одноэтажный кирпичный с мансардой. Пожарные подразделения работают по 2 рангу сложности.

По предварительным данным, площадь пожара составила 500 кв. метров. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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