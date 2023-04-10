Публичные слушания по градостроительству в Томске будут проводить только в нерабочее время

10 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

И. о. мэра Томска Михаил Ратнер изменил порядок проведения публичных слушаний, связанных с градостроительство. Теперь они будут проходить только в нерабочее время.

Как сообщает пресс-служба мэрии, вопрос возник после проведения публичных слушаний по строительству в микрорайоне Зеленые горки магазина вместо еще одного жилого многоэтажного дома. Как пояснил Михаил Ратнер, данные слушания проведены согласно действующим нормам и правилам. Если все же компетентные органы признают их нелегитимность, то они будут отменены и проведены заново уже по новым правилам.

Так, томичи, живущие на территории предполагаемой застройки, должны быть широко информированы о проведении публичных слушаний. Для этого районные администрации должны использовать домовые чаты, привлекать старших по подъездам, управляющие компании и ТСЖ.

«Томичи вполне обоснованно предъявляют нам претензии по процедуре проведения публичных слушаний — что сложно отпрашиваться с работы, что мало информации. Людям важно, какие объекты будут располагаться рядом с их домом. Если какая-либо строительная организация хочет построить объект, прежде всего, ей надо доказать будущим соседям, что это правильно и нужно», — отметил Михаил Ратнер.

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