Томичей приглашают на вечер современной хореографии

7 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В понедельник, 10 апреля, на сцене Дворца творчества детей и молодёжи пройдет финальное мероприятие фестиваля современного танца «И это, по-твоему, искусство?». Гостей ждет «Вечер современной хореографии», сообщают организаторы.

Зрителям представят постановку одноактного спектакля, режиссёром и хореографом которого выступила Виктория Арчая (Москва), номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска», 2022, Лауреат I степени Всероссийского Конкурса артистов балета и хореографов 2019, а также победитель фестиваля «ТанцСоюз». Дополнят программу вечера выступления лучших коллективов и танцовщиков города, прошедших отбор в рамках проекта.

«Формат фестиваля не конкурсный, его основная цель — развитие современного танца в Томске, создание возможностей для профессионального роста и творческой самореализации танцовщиков и хореографов, возможностей для их коллаборации с представителями других творческих направлений», — рассказывают организаторы.

«Вечер современной хореографии» стартует в 19.00 по адресу: ул. Вершинина, 17. Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

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