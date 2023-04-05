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В томском онкодиспансере открылся центр томографических исследований

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В амбулаторно-поликлинической сети томского областного онкологического диспансера открылся МРТ- и КТ-исследований «ТомоЦентр», сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Центр находится по адресу пр. Ленина, 115. Здесь установлены самые передовые томографы в регионе. Они позволяют выявить патологии любых внутренних органов даже на той стадии развития, когда заболевание протекает бессимптомно.

В сообщении уточняется, что на оснащение оборудованием «ТомоЦентра» из средств областного и федерального бюджетов направлено более 200 млн рублей. С учетом уже имеющихся в учреждении томографов и введенного в эксплуатацию нового оборудования онкологическая служба ежедневно сможет принимать на КТ- и МРТ-исследования более 120 пациентов.

Для удобства жителей в ближайшее время центр откроет запись на исследования по субботам.

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